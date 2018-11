Kayseri, Potada Milli Maça Hazır

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:03



Birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının yapıldığı Kayseri, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 21 Kasım Çarşamba günü Belarus ile yapacağı maça da ev sahipliği yapacak.Spor tesislerine yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli spor merkezlerinden biri haline gelen Kayseri, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi ile Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi gibi tesislerle son yıllarda çok sayıda spor organizasyonunun altından başarıyla kalktı.Bugüne kadar sayısız turnuva ve müsabakaların oynandığı Kayseri'de, basketbolda, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası grup müsabakaları, 2010 Türkiye Erkek Basketbol Ligi All-Star maçı, 2011 Erkek Basketbol Ligi Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2012'de Avrupa Şampiyonası elemelerinde İtalya ile yaptığı maça sahne oldu.Futbolda ise Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı da A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerinde 2009'da Estonya ve 2013'te Andorra ile oynadığı maçların yanı sıra, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ve 2013'te Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesine ev sahipliği yaptı.Türkiye'nin ilk ve tek downhill (yokuş aşağı) bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi'nde de Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası, Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Dünya Kupası, 2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu gibi büyük organizasyonlar gerçekleştirildi.Kadın basketbolunda da üst liglerde uzun yıllar mücadele eden takımı bulunan Kayseri, son olarak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 21 Kasım Çarşamba günü 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda lideri belirleyecek Türkiye-Belarus maçına ev sahipliği yapacak.Grupta 5 maçından da galibiyetle ayrılan ve 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Türkiye, 4 galibiyeti bulunan Belarus'u ilk maçta deplasmanda 64-54 mağlup etmişti.Kayseri bu önemli maça hazırBasketbol İl Temsilcisi Mehmet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın böylesine önemli bir maçının kentlerine verilmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi.Belarus'un grupta milli takımı zorlayan tek rakip olduğunu belirten Sağlam, "Şu anda biz grupta namağlup lideriz. Peşimizden Belarus geliyor. İlk maçı deplasmanda 64-54 gibi farkla kazanmıştık. Bu maç da çok önemli, burada bir kayıp yaşamazsak gruptan birinci olarak çıkacağız." dedi.Kayseri'nin kadın basketbolunda önemli bir kültüre sahip olduğu dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:"Kayseri, kadın basketbolunda kültürü olan bir şehir. Yaklaşık 11 yıldır kadın basketbolunun en üst liginde kenti temsil eden bir takımımız var. Bu maçın Kayseri'ye verilmesinde de bu etkili oldu diye düşünüyorum. Çok ciddi bir seyirci rekoruna sahip. 2013 yılında kentimizi temsil eden takımımızın Avrupa kupası final maçında 11 bin seyirci ile taraftar rekoru kırıldı. Basketbol alanında birçok üst düzey turnuvaya ve müsabakaya ev sahipliği yaptık. Şimdi de A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı ağırlayacağız. İnanıyorum ki bu maçta da Kayserili spor severler salonu tıklım tıklım doldurup milli takımımıza destek olacaklardır. Milli takım ruhu kadar bundan sonra da beklediğimiz organizasyonları alabilmemiz için bu karşılaşmada ortaya koyacağımız destek çok önemli. Kayseri bu maçta potanın perilerini tüm gücüyle karşılamaya hazır."