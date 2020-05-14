KAYSERİ Prof. Dr. Yıldız: Para virüs bulaştırabilir

Prof. Dr. Yıldız: Para virüs bulaştırabilirERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Alışverişler sırasında paranın el değiştirmesi büyük risk oluşturmaktadır.

14.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:58
Prof. Dr. Yıldız: Para virüs bulaştırabilir
ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Alışverişler sırasında paranın el değiştirmesi büyük risk oluşturmaktadır. Para elden ele gezer ve virüs bulaştırabilir. Bundan korunmak için mümkünse para üstü almayacak şekilde alışveriş yapmak gerekir" dedi.
Prof. Dr. Orhan Yıldız, özellikle İstanbul'un virüse hazırlıksız yakalandığını, bu nedenle bu kentte çok fazla yaylım görüldüğünü ve etkilendiğini bildirdi. Yıldız, "Artışla ilgili duyduğumuz her şey İstanbul'dan geldi. Biz Anadolu kentlerinde vaka görmezken, İstanbul'da vaka artış hızlarını gözlemledik. İstanbul'da erken başlayan pandemi daha sonra diğer illere yansıdı. Sağlık Bakanlığı ve doktorlar olarak çok ciddi önlemler aldık. İstanbul'da pandeminin tepe noktası görüldü ve hastalık inmeye başladı. Anadolu'da birçok şehirde sonuçlar bu paralellikle seyretmiyor. Artış hızımız yavaş; ancak tepe noktasına ulaşamadık. Bundan dolayı İstanbul ve diğer şehirleri ayırmak gerekir. İstanbul ve diğer şehirlerde gevşemenin bir yeri yok. Ne alışveriş merkezleri ne de okul gibi toplu yaşanan yerlerde henüz gevşeme için erken" dedi.
'SOSYAL MESEFAYE HALA UYMAYANLAR VAR'
Prof. Dr. Yıldız, toplumda maske takma alışkanlığı kazanmayan ve sosyal mesafe kuralarına uymayanların bulunduğunu söyleyerek, "İstanbul'da vakalar gerilemeye başladı; ama ikinci bir pik bu hastalıkta bekleniyor. Sınırlamaların kaldırılmasına alışveriş merkezlerinden başlanması sıkıntı verici. Çünkü alışveriş merkezleri toplu yaşanılan bir yer. Maalesef halkımız maske takma alışkanlığını tam olarak kazanmadı. Sosyal mesafeye hala uymayanlar var. İnsanlar aynı zamanda alışveriş yapacaklardır" diye konuştu.
'PARA ÜSTÜ ALMAYACAK ŞEKİLDE ALIŞVERİŞ YAPIN'
Prof. Dr. Yıldız, alışverişlerde kağıt para kullanılmasının virüsün bulaşma riski açısından sıkıntı verici olduğuna dikkat çekerek, "Alışverişler sırasında paranın el değiştirmesi büyük risk oluşturmaktadır. Çünkü para yıkanabilir olarak gözükmez. Para elden ele gezer ve virüs bulaştırabilir. Bundan korunmak için mümkünse para üstü almayacak şekilde alışveriş yapmak gerekir. Kredi kartlarının temassız özelliğini kullanmakta yarar vardır. İlla ki para ile alışveriş yapıldıysa ve para üzeri alındıysa alınan para çok ayrı bir yerde mümkünse poşet içinde muhafaza edilmelidir. Eve gelindiğinde o para dezenfektan ile silinmelidir. Para sıcak ortamda ya da güneş altında bekletilebilir. ATM'den alınan para risk taşımaz; ama elden ele gezen para virüs sorunu oluşturur" ifadelerini kullandı. KAYSERİ Prof. Dr. Yıldız: Para virüs bulaştırabilir

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhan Yıldız, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ’en başarılı belediye başkanları’ araştırmasında ilk 10’a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler Haber
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Haber
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Acun Ilıcalı, Ersin’in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Haber
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan’a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Haberler››Güncel››KAYSERİ Prof. Dr. Yıldız: Para virüs bulaştırabilir - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:50: Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış - Haber 10:50: Turizm merkezi Adrasan'da geleneksel tarım yapıyorlar - Haber 10:50: DEİK'ten Türk Kızılaya bağış - Haber 10:50: Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, engelli vatandaşları ziyaret etti - Haber 10:50: Trabzon'da fındık kurdu ile mücadele dönemi başladı - Haber 10:26: Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz - Haber 10:08: Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi - Magazin 10:05: Esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi - Haber 10:02: Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler - Haberler 08:49: İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti - Haberler