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Kayseri Sağlık Müdürlüğünden "grip" toplantısı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından influenza, boğaz enfeksiyonları, zatürre, nezle gibi vakalarda alınacak önlem ve tedbirlerle ilgili toplantı yapıldı.

07.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:48 Kayseri Sağlık Müdürlüğünden
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından influenza, boğaz enfeksiyonları, zatürre, nezle gibi vakalarda alınacak önlem ve tedbirlerle ilgili toplantı yapıldı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'de artış gösteren influenza, boğaz enfeksiyonları, zatürre, nezle gibi vakalarda alınacak önlem ve tedbirler başta olmak üzere, sağlıkla ilgili tüm konuların görüşüldüğü toplantı İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Benli başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Salep, başkan yardımcıları ve başhekimler katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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