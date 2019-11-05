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Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Keser, "Hayırlı Olsun"

Kayseri'de sağlık çalışanlarını ilgilendiren promosyon ihalesinin Türkiye genelinde rekor denilebilecek bir tutarla sonuçlandığını ifade eden Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Hakan Keser, "Hayırlı olsun" dedi.

05.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 05.11.2019 14:59Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Keser,
Kayseri'de sağlık çalışanlarını ilgilendiren promosyon ihalesinin Türkiye genelinde rekor denilebilecek bir tutarla sonuçlandığını ifade eden Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Hakan Keser, "Hayırlı olsun" dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen promosyon ihalesine yetkili sendika olarak katıldıklarını ifade eden Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Hakan Keser, "Yetkili sendika olarak girmiş olduğumuz promosyon ihalesi 6 bin 675 TL tutarla sonuçlandı. İhaleyi Ziraat Bankası aldı ve belirlenen tutar tek seferde peşin olarak tüm sağlık çalışanlarına ödenecek" diye konuştu.

Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Keser, "Belirlenen bu tutar Türkiye genelinde bir rekordur. Bu anlaşmanın Kayseri'deki sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Hakan Keser, Türkiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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