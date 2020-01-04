Haberler » Spor » Kayseri Sağlıkspor ligden çekildi - Spor

Kayseri Sağlıkspor ligden çekildi

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlıkspor bugün başlayacak olan ligin ikinci yarısı öncesi ligden çekilme kararı aldı.

04.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 08:55 Kayseri Sağlıkspor ligden çekildi
Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlık bugün başlayacak olan ligin ikinci yarısı öncesi ligden çekilme kararı aldı.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlıkspor, ligin ikinci yarısı ligde mücadele etmeyecek. Kayseri Sağlıkspor yönetimi dün Kayseri İl Temsilciliğine verdiği dilekçe verdi. Kayseri amatörünün lokomotif takımlarından biri olan Sağlıkspor'un ligden çekilmesi sonrası spor camiasında büyük şok etkisi oluşturdu. Kırmızı-Siyahlılar ligin ilk yarısında oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 23 puanla 5.sırada tamamlayan Kayseri Sağlıkspor rakip kalelere 29 gol atarken kalesinde ise 19 gol gördü.

Kayseri Sağlıkspor ligin 14.haftasında bugün oynayacağı Kayseri Gençlerbirliği maçına çıkmayacak ve hükmen mağlubiyet sayılacak. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

09:38   Başkan gitmesine izin vermedi! 500 bin avro... - Spor
09:36   İstiklal Marşı okununca penaltı atışları durdu - Spor
09:31   4 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi - Spor
09:22   Futbolda ara transfer dönemi başladı - Spor
09:11   Alaşehir Belediyespor'a 5 yeni takviye - Spor
09:07   G.Saray'da yeni transferlerin maliyeti yüzleri güldürdü - Spor
00:04   Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok - Spor
23:02   Enes Ünal 2 gol attı, Valladolid 1 puanı kaptı - Spor
22:44   Galatasaraylı taraftarlar, Arda'nın transfer edilmesi için Mustafa Cengiz'e çağrıda bulundu - Spor
22:36   Anadolu Efes, Khimki'yi farklı geçti - Spor
4.01.2020 09:43:29