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Kayseri Sağlıkspor'un gözü zirvede

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Sağlıkspor gözünü zirveye dikti.

01.11.2019 11:06Kayseri Sağlıkspor'un gözü zirvede
Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Sağlıkspor gözünü zirveye dikti.

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçla ile her geçen hafta zirveye yaklaşan Kırmızı-Siyahlılar ligin 7.haftasında Pazar günü Kocasinan Şimşekspor ile karşı karşıya gelecek. Kocasinan Şimşekspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Sağlıkspor maç saatini beklemeye başladı.

Kayseri Sağlıkspor'un başarılı teknik adamı Mete Polat yaptığı açıklamada, "Her geçen hafta futbolumuzun üzerine koyarak büyük bir çıkış yakaladık. Pazar günü oynayacağımız Kocasinan Şimşekspor maçını kazanarak zirve yarışına devam edeceğiz"dedi.

Pazar günü Mimarsinan Serkent Stadında oynanacak olan Kayseri Sağlıkspor ile Kocasinan Şimşekspor maçı saat 14: 00'de başlayacak. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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