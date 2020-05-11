Haber, Son Dakika, Haberler

KAYSERİ Samanlıkta bulunan yavru sansarlara koruma

Samanlıkta bulunan yavru sansarlara korumaKAYSERİ'de, müstakil evin samanlığında bulunan 2 yavru sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

11.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:07
Samanlıkta bulunan yavru sansarlara koruma
KAYSERİ'de, müstakil evin samanlığında bulunan 2 yavru sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce korumaya alındı.
Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan İlhan Alkan, müstakil evin samanlık bölümünde, hayvan sesleri duyması üzerine arama yaptı. Alkan, arama sonucu 2 yavru sansar buldu. Yavruları bir süre şırıngaya koyduğu sütle besleyen Alkan, ardından belediye ekiplerini arayarak, durumu bildirdi. Belediye ekiplerince alınan yavru sansarlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Korumaya alınan ve beslenen yavru sansarların büyüdükten sonra doğal ortama bırakılacağı belirtildi. KAYSERİ Samanlıkta bulunan yavru sansarlara koruma

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sarıoğlan, Çiftlik, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Haber
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı Haber
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
12 bin yıllık Hasankeyf’te hiç koronavirüs vakası görülmedi Haber
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS’nin swap yasağını kaldırdı Haber
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
MİT’in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet’i nasıl seçtiğini anlattı Haber
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı’dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan’ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var Haber
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı Haber
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Haberler››Güncel››KAYSERİ Samanlıkta bulunan yavru sansarlara koruma - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:38: Alışveriş merkezinin önünde metrelerce kuyruk oluştu - Haber 11:38: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 63 bini aştı - Haber 11:38: Almanya'da şirket iflasları şubatta azaldı - Haber 11:38: AVM'ler kapılarını yeniden açtı - Haber 11:38: Gürpınar'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi - Haber 10:37: Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var - Haber 10:25: Yasağın kalkmasının ardından tulum giyip siperlik takan berber ilk müşterisini aldı - Haber 10:13: Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı - Haberler 09:09: Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi - Magazin