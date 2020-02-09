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Kayseri şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü

Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldüKayseri'de Şaziye Nur E.'nin (18), bulaşık yıkarken, masadaki bıçağın üzerine düşmesi sonucu karnından yaralandığı öne sürüldü.

09.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:13
Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü
'de Şaziye Nur E.'nin (18), bulaşık yıkarken, masadaki bıçağın üzerine düşmesi sonucu karnından yaralandığı öne sürüldü. Hastanede tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Güzelyazı Sokak'ta meydana geldi. Şaziye Nur E., iddiaya göre, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada dengesini kaybederek, masadaki meyve bıçağının üzerine düştü. Karnından yaralanan genç kız için ailesi, eve sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri, Şaziye Nur'u ambulansla Şehir Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Şaziye Nur E.'nin, polise verdiği ifadesinde, bulaşık yıkadığı sırada başının döndüğünü ve masada bulunan bıçağı görmeyerek, üzerine düştüğünü söylediği öğrenildi.
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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
Kayseri şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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