Kayseri Şehir Hastanesi'nde Tüp Bebek Tedavisi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde gelecek ay hizmet vermeye başlayacak Aşılama ve Tüp Bebek Ünitesi'nde hazırlıklar tamamlandı.Açıldığı günden itibaren Kayseri ile Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Sivas başta olmak üzere birçok ilden yoğun talep gören şehir hastanesi, hizmetlerine yenisini eklemeye hazırlanıyor.Bu kapsamda, Aşılama ve Tüp Bebek Ünitesi, gelecek ay hizmet vermeye başlayacak. İki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, bir histoloji ve embriyoloji uzmanı ve teknik personeli ile çalışacak servis, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin hizmetine sunulacak.Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı İlknur Çöl Madendağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri Şehir Hastanesi'nde, çocuk sahibi olmak isteyen hastalara yardımcı olmak adına, Aşılama ve Tüp Bebek Ünitesi'ni hazır hale getirdiklerini söyledi.Çocuk sahibi olmak isteyen her kadın için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, bütün teknik donanımları ve personeliyle üniteyi hazır hale getirdiklerini belirten Madendağ, şunları kaydetti:"Aralık ayı itibarıyla hastalarımızı ünitemize bekliyoruz. Polikliniğimize bu şikayetlerle başvuran çok sayıdaki hastamıza yeteri kadar hizmeti verebildiğimizi düşünmediğimiz için bu konuda başhekimimizin de büyük desteğiyle ünitemizi açıyoruz. Hastalarımızı aralık ayı itibarıyla bekliyoruz. Devletimizin desteği ve teknik elemanlarımızla kapalı ameliyat için gerekil bütün ekipmanlarla, sağlık personeli ile hazırız."Kayseri'de bu hizmeti üniversite ve özel hastanelerin yaptığını anımsatan Madendağ, "Bu, hastalara ciddi manada maddi yük getirmekte. Devlet imkanları ile isteyen her hastanın çocuk sahibi olması için elimizden geleni yapacağız. Devletin belirlediği ücret dışında hiçbir ücret talep etmeden hastalarımızı ünitemize bekliyoruz." diye konuştu.