Kayseri Şehir Hastanesinden KKKA'ya "plazmaferez" ile çözüm

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Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanan plazmaferez yöntemi sayesinde kenenin ısırdığı 9 hasta sağlığına kavuştu.Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hematoloji Bölümü'nde görevli uzman doktor Serdal Korkmaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının kenelerle bulaşan viral bir hastalık olduğunu, her viral hastalıkta olduğu gibi destek tedavisi uygulandığını hatırlattı.Kene ısırması şikayetiyle gelen hastalara uyguladıkları tedavi yöntemini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:"Trombosit Transfüzyonu Aferez cihazı ile enfekte kişinin kanını cihaza alıp, plazma kısmını ayırıp sonra sağlıklı donörün plazmasıyla birleştirerek yeniden hastaya geri veriyoruz. Bu yöntem ile 4 ve 7 seans arasında hastada tam yanıt alabiliyoruz. Bu zamana kadar 9 hastamız oldu. Bu uygulamayı orta ve ağır olan hastalara yapıyoruz. Her KKKA hastasına uygulanmıyor. Tedaviye enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile birlikte karar veriyoruz ve işleme başlıyoruz. Kliniği ağır ve gerekli müdahale zamanında yapılmazsa ölebilecek olan hastalar için uygulanan bir yöntemdir. Ünitemizde toplam 4 cihaz var. Bunlar son model ve teknolojik aletler. Hem hastalar açısından hem uygulayıcı operatörler açısından güvenli. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan çok rahat işlemlerimizi yapabildiğimiz bir tedavi yöntemi.""Hastaların hastanede yatma süresi kısalıyor"Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde görevli uzmanı doktor Zeynep Türe Yüce de KKKA hastalığının yaz aylarının gelmesiyle özellikle Kayseri, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta sık görüldüğünü aktardı.Kene ısırmasına maruz kalan hastaların çoğunlukla karın ağrısı, yaygın kas eklem ağrısı ve kan değerlerinin düşmesi, kanama şikayetiyle geldiklerini anlatan Türe, şu bilgileri verdi:"KKKA teşhisi konulan hastalarımızda ağır vakalarda destek tedavisinin yanı sıra plazmaferez uygulamasını yapıyoruz. Onun dışında hastaların klinik durumuna göre günde bir veya iki defa kan değerlerine bakarak gerekli destek tedavilerini yapıyoruz. Bugüne kadar hastalarımızı şifa ile taburcu ettik. Plazmaferez uygulaması sayesinde hastaların hastanede yatma süresi kısalıyor. Kan değerlerinin ve hastalık semptomlarının, şikayetlerinin normale gelme süresi daha da kısalıyor. Bu şekilde bir ekip halinde hastalarımızı takip ediyoruz. Hastalarımız acil servise başvurduktan taburcu oluncaya kadar, acil klinik çalışanları, hematoloji kliniği ve enfeksiyon hastalıkları klinik çalışanları tarafından özveri ile takip ediliyor."Hastanede KKKA tedavisi Gören Hamdi Güçlüer de kısa süre önce Bünyan ilçesinde bacağını kenenin ısırdığını, keneyi eliyle bacağından çıkardığını ve 5 gün sonra aşırı titreme başladığını anlattı.Bulantı ve eklem ağrısıyla hastaneye gittiğini belirten Güçlüer, "Böyle bir cihazın Kayseri'de bulunmasından memnunum. Benim başıma gelen başka vatandaşların da başına gelebilir. Allah böyle imkanları devletimize verdi devletimiz de bizim için kullanıyor. Devletimize teşekkür ediyorum. Daha önceleri bilinçsiz bir şekilde insanlarımız ölüyordu. Belki cihaz olmasaydı ben de ölecektim. Bu cihaz sayesinde ben kurtuldum diğer vatandaşlarımız da kurtulacak. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.