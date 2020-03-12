Kayseri Şehir ve Devlet hastanelerinin acil çalışanlarına KBRN eğitimi verildi
Kayseri Şehir ve Devlet hastanelerinin acil servislerinde görevli personele, Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tehlikeli maddeler farkındalık eğitimi verildi.
12.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:16
Kayseri Şehir ve Devlet hastanelerinin acil servislerinde görevli personele, Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tehlikeli maddeler farkındalık eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, KBRN saldırılarına karşı hastane çalışanlarıyla beraber önceden tedbir almayı amaçladıklarına dikkat çekti.
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi uzman Dr. İsmail Altıntop da teknolojinin güncellenmesi ile KBRN'de güncellemelerin meydana geldiğini bu amaçla da tüm Türkiye'de bu eğitimlerin planlandığını kaydetti.
Eğitimde, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelere karşı personelin kendi güvenliğini sağlaması için kullanması gereken kişisel koruyucu ekipmanlar ve hasta ile yaralılara müdahale konularında uygulanması gereken yaklaşımlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, KBRN saldırılarına karşı hastane çalışanlarıyla beraber önceden tedbir almayı amaçladıklarına dikkat çekti.
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi uzman Dr. İsmail Altıntop da teknolojinin güncellenmesi ile KBRN'de güncellemelerin meydana geldiğini bu amaçla da tüm Türkiye'de bu eğitimlerin planlandığını kaydetti.
Eğitimde, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelere karşı personelin kendi güvenliğini sağlaması için kullanması gereken kişisel koruyucu ekipmanlar ve hasta ile yaralılara müdahale konularında uygulanması gereken yaklaşımlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Kaynak: AA
Manşet
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