Kayseri Şehitleri Anılıyor

Kayseri
'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik 17 Aralık
2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
personeli tarafından anıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli saldırının yaşandığı Talas
Bulvarı Erciyes Üniversitesi
Yerleşkesi önündeki durakta bir araya geldi.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci
, Kayseri şehitlerini anmak ve onların unutulmadığını göstermek için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Türk milleti ne şehitlerini ne de şehadeti unutur. Yedi düvelle karşı karşıya gelsek de asla bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehadeti bilen şehitleri bilen bir nesil için yetiştirmek için milli eğitim camiası olarak elimizden gelen gayreti gece gündüz göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."
Durağa karanfillerin bırakılmasının ardından program sona erdi.
Kaynak: AA