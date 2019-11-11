Kayseri Şeker, 'Bu gün fidan yarın nefes' kampanyasına 5 bin fidan ile katıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes için 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikimi kampanyasına Kayseri Şeker 5 bin fidan ile katkı sağladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz dediği ve Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşturuldu.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleceğe nefes hareketinin başarıya ulaşması için toplumun da projeye sahip çıkması gerektiğini belirterek Kampanya kapsamında üç saat içerisinde 11 milyon fidan dikimiyle Guiness Rekorlar Kitabı'na da girilmeye de çalışılacağını söyledi.



Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadı ile "Geleceğe Nefes kampanyası" başlatılmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA