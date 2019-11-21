Haberler » Ekonomi » Kayseri Şeker'de randevu sistemi ve Mausla yükleme başarı sağladı - Ekonomi

Kayseri Şeker'de randevu sistemi ve Mausla yükleme başarı sağladı

Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan bölgelerde pancar söküm hizmetlerinin 6 sıralı pancar söküm makinası ve yükleme işinin de maus aracılığı ile yapılarak randevulu sistem dahilinde sevk edilmesi pancar tarımının sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlanıyor.

21.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:03Kayseri Şeker'de randevu sistemi ve Mausla yükleme başarı sağladı
Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan bölgelerde pancar söküm hizmetlerinin 6 sıralı pancar söküm makinası ve yükleme işinin de maus aracılığı ile yapılarak randevulu sistem dahilinde sevk edilmesi pancar tarımının sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlanıyor.

Kayseri Şeker'e bağlı Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker Fabrikalarında 2019-2020 kampanyası içerisinde 575 bin dekar arazide yaklaşık 3 Milyon Ton şeker pancarı söküm ve tesellümünün yapılarak %95 oranında randevulu sisteme uyum sağlandığı belirtildi.

Ülkemiz açısından stratejik bir tarımsal ürün olan Şeker Pancarı tarımı yapılırken Kayseri şeker tarafından Pancar çiftçilerine sağlanan hizmetler dolayısıyla pancar tarımına rağbet her geçen gün artıyor.

Bünyan-Tuzhisar bölgesinde pancar hasadının ve yükleme işlemlerinin yapıldığı tarla günü etkinliğine Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halis Lektemur, Yönetim Kurulu üyelerinden Hurşit Dede, Avni Hokkaömeroğlu Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Güntay,

Kayseri şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Demir, Abdullah Borazan, Prof.Dr. Mehmet Arslan, Şaban Güner, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcısı Kazım Duygulu, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner, Kayseri Şeker Fabrikası Ziraat koordinatörü Oğuzhan Ulu, Bölge Müdürü Hakan Erdinç ve bölge çalışanları Pancar ekicileri ve nakliyeciler katıldılar. - KAYSERİ

Kayseri Şeker, Kayseri, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:14 Trendyol'da yılın en efsane fırsatları için geri sayım başladı
11:12 İnşaat sektörü 2020'den umutlu
11:10 TCMB'den repo ihalesi
11:10 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu
11:07 MÜSİAD Dost Meclisinin konuğu Vali Baruş oldu
10:33 Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:16:21