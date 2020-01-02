Haberler » Ekonomi » Kayseri Şeker'den, Nijer'e küp şeker ihracı - Ekonomi

Kayseri Şeker'den, Nijer'e küp şeker ihracı

KAYSERİ Şeker Fabrikası, Nijer Cumhuriyeti'ne küp şeker ihracatı yapmaya başladı.

02.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:13 Kayseri Şeker'den, Nijer'e küp şeker ihracı

KAYSERİ Şeker Fabrikası,  Cumhuriyeti'ne küp şeker ihracatı yapmaya başladı.

Şeker ihtiyacının büyük bir kısmını Avrupa'dan temin eden Afrika ülkelerinden Nijer, başarılı çalışmalar gerçekleştiren Şeker Fabrikası'ndan 240 tonluk küp şeker alımı yaptı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Afrika'daki ülkelerin Kayseri Şeker'i tercih etmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu anlayış çerçevesinde, sadece yurt içi ihtiyacı karşılamak noktasında değil, aynı zamanda yurt dışına ihracat yapma arzusunda ve niyetindeyiz. Bugün Kayseri Şeker açısından çok önemli bir adım atılmış oluyor. İnşallah devamı gelir diye ümit ediyorum" dedi.

Başkan Akay, Türkiye'de şeker ithalatının gündem oluşturduğu günlerde, Kayseri Şeker'in böyle bir iş yapıyor olmasının çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Kayseri Şeker olarak, Afrika'daki Nijer ülkesine ilk kez küp şeker ihracatı yapmaya başladık. Aslında Nijer'in ne kadar uzakta olduğunu halkımız belki hemen hatırlayamayabilir, ona bir vurgu yapmamız gerekirse, Kayseri'den yola çıkan şekerlerimiz, 40 günlük gemi seyahatinin ardından Afrika'daki Benin Limanı'na inecek ve oradan da bin kilometrelik bir kara yolculuğu ile orta Afrika'daki Nijer'e ulaşmış olacak. Bu sayede Afrika'ya 240 ton şeker ihracatı gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.



Kayseri Şeker, Kayseri, Nijer, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:38   Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi
17:37   Altın euroyu üçe katladı - Ekonomi
17:35   Kartepe Belediyesi'nin 11 yeni aracı hizmete başladı - Ekonomi
17:34   Altının kilogramı 291 bin 600 liraya yükseldi - Ekonomi
17:26   ATSO ve AESOB'dan KDV indirimi açıklaması - Ekonomi
15:22   Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti - Ekonomi
13:31   Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı - Ekonomi
12:48   TOGG, yerli otomobilin ön siparişi hakkında açıklamada bulundu - Ekonomi
11:28   Son Dakika: Bakan Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı - Ekonomi
11:19   Memurlar, alacakları zammı belirleyecek olan enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor - Ekonomi
2.01.2020 17:45:49