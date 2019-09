Kayseri Şeker'den Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası'na Tam Destek

22'nci Kocakavak Karakucak güreşleri çerçevesinde Yıldızlar Türkiye şampiyonası ve Başpehlivanlar Karakucak Güreşleri Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası çim sahasında yapıldı.Turhal Kaymakamlığı, Turhal Belediyesi, Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası, Turhal Güreş Severler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Karakucak güreş şampiyonasına; Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Cumhuriyet Başsavcısı, Zile, Yeşilyurt, Akdağmadeni ve Sulusaray Belediye Başkanları, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, Turhal İlçe protokolü, Turhal Güreş ve Güreş Severler Dernek Başkanı Ali Genç, STK'lar ve Siyasi Parti yöneticileri ile binlerce güreş severler katıldı.Yıldızlar Müsabakalarına; 16-17 yaş arası (35,40) 45,50,55,60,70,75,80(+80-100) olmak üzere 10 sıklette 200 güreşçi katılırken Başpehlivan olarak 27 baş pehlivan turnuvaya katılarak kıspet kuşandılar. Baş pehlivanlık kemerini Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay adına güreşen İlyas Yıldırım kazandı.Baş pehlivanlar güreşlerine ise Kırkpınar Başpehlivanlarından Onur Balcı, Faik Sezgin, Kırkpınar Baş Altı Pehlivanı Hüseyin Kalaycı, Karakucak Türkiye Şampiyonu İlyas Yıldırım, Türkiye Şampiyonlarından Samet Özaslan, Murat Özkan, Amasya Bölgesinden Milli Güreşçilerden, Mustafa Cebeci, Ziya Kanbur, Mürsel Kaya, Tokat Bölgesi Milli Güreşçilerden Selami Güngör, Ali Cihan, Enes Güler, Bayburt yöresi Milli güreşçilerinden Emrullah Döşlü, Çorum yöresi Milli güreşçilerinden Naim Köten, Sivas yöresi Milli güreşçilerinden Hamdi Tuncer, Yozgat yöresi Milli güreşçilerinden Fahri Taşova olmak üzere 27 baş pehlivan şampiyonada müsabakalara katıldılar.Şampiyona esnasında konuşan Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Güreş'in tarihimizde çok önemli yere sahip ata sporumuz olduğunu, aynı zamanda kültürümüzün çok değerli bir aktivitesi olduğunu belirterek Güreş sporunu geliştirmek ve daha ileriye taşımak hepimizin görev ve vazifesidir dedi.Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler; Kültürümüzün önemli bir parçası olan güreşleri bizde önemsiyoruz sezon boyunca yakın bölgelerde yapılan güreşlere Turhal belediyesi olarak sporcu kardeşlerimizin imkanlarını iyileştirerek katılmalarını sağlıyoruz. Elimizden geldiği kadar spor müsabakalarında daha başarılı olmaları kendilerine hayatta yeni bir kapı açılmasını sağlayacak şekilde kendileri ile ilgilenen hocalarımıza bizde katkılar sağlamak istiyoruz bu vesile ile ben sporcu kardeşlerime ben öncelikle katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum dedi.Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Karakucak güreşleri finalinde yapmış olduğu açıklamada; Turhal Şeker Fabrikamızın sahası içerisinde Koca kavak Güreş Festivali isimliyle uzun yıllardır devam eden turnuvayı bugün burada gerçekleştirdik.Gerçekten Turhal halkının güreşe ne kadar ilgi alaka duyduğunu buradaki toplanan insanlardan gördük ve burada ne kadar büyük bir güreş potansiyeli olduğunu da gördük. Gerçekten bu bölgenin insanı güreşi, hem seviyor hem ilgi duyuyor. Hem gençleri çocukları bile güreşe çok ilgi alaka duyuyorlar ve güreşmek için de her türlü imkanı kullanıyorlar. Biz de mutlu olduk gurur duyduk.Buradaki bütün güreşçilerimize gayretlerinden katkılarından dolayı teşekkür ediyorum başarılar diliyorum. İnanıyorum ki buradan yetişen bu gençler bu ata sporumuzu dünya minderlerinde başarı ile temsil ederek bayrağımızı dalgalandıracaklar dedi.Başkan Akay, "Burada gerçekten yiğitlerimiz aslanlarımız terlerini döküyorlar ve Türk güreşini burada en iyi şekilde temsil ediyorlar canlandırıyorlar. Türk güreşinin, ata sporumuzun her şekilde yaşatılması ve uygulanması lazım. Bunu tabi insanların ve kurumların desteklemesi gerekiyor. Bu gençler gayret gösteriyorlar mücadele ediyorlar. Ancak bizler gibi kurumların kişilerin desteği ile bu sporu iyi şekilde yapabilirler. Biz de bu çerçevede fabrikamız bünyesinde değerli güreşçilerimize imkan sağlıyoruz bu tür organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz.Baş Pehlivan İlyas Yıldırım da teşekkür konuşmasında, Elhamdülillah çok şükür bu gün ki güreşlerimizi kazasız belasız atlattık öncelikle Kayseri Şeker, Turhal Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Akay'dan Allah razı olsun güreşçinin bizim yanımızda her zaman Allah razı olsun diyorum herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun" dedi. - KAYSERİ