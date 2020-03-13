Kayseri Şeker Fabrikası "Kovid-19"a karşı dezenfekte çalışması yaptı
Kayseri Şeker Fabrikası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
13.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:04
Kayseri Şeker Fabrikası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker Park Bahçe Birimi, virüs ve mikroplara karşı dezenfekte çalışmalarını, dünyada etkili olan koronavirüsün ardından çalışanların yoğun kullandığı alanlara yaydı.
Ekipler, lojmanlar bölgesinde bulunan park alanlarını, servis araçlarının içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği gerçekleştirdi.
Öte yandan çalışanlar, iş yeri hekimi Erhan Yıldız tarafından hijyen kuralları ve virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirildi.
Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker Park Bahçe Birimi, virüs ve mikroplara karşı dezenfekte çalışmalarını, dünyada etkili olan koronavirüsün ardından çalışanların yoğun kullandığı alanlara yaydı.
Ekipler, lojmanlar bölgesinde bulunan park alanlarını, servis araçlarının içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği gerçekleştirdi.
Öte yandan çalışanlar, iş yeri hekimi Erhan Yıldız tarafından hijyen kuralları ve virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Kayseri Şeker, Bahçe, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi