Haberler » Güncel » Kayseri Şeker Fabrikası pancar alım kampanyası bitti - Haber

Kayseri Şeker Fabrikası pancar alım kampanyası bitti

Kayseri Şeker Fabrikası'nın 65. pancar alım kampanyası sona erdi.

31.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:50 Kayseri Şeker Fabrikası pancar alım kampanyası bitti
Şeker Fabrikası'nın 65. pancar alım kampanyası sona erdi.
Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanyanın sona ermesi dolayısıyla fabrikada düzenlenen toplantıda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, aralık ayı son günü itibariyle Kayseri çiftçisinin pancar bedellerini ödediklerini belirtti.
Akay, 15 Ocak itibariyle Turhal'daki çiftçilere de ödeme yapılacağını aktardı.
Çiftçilerin alacaklarında ve personelin maaşlarında bir gün bile gecikmeye tahammül edemeyeceklerini ifade eden Akay, şunları kaydetti:
"Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeleri gibi bizim de teklif dahi edilmesi mümkün olmayan yegane maddemiz çiftçimizin ve çalışanlarımızın alacaklarının geciktirilmemesidir. Türkiye'deki diğer fabrikalara talip olmanın sırrı, aile olmamızdan geçiyor. Hepimiz bu fabrikaları sahiplendiğimiz için başarıyoruz ve başarmaya da devam edeceğiz. Bu anlayışla Kayseri Şeker inşallah dördüncü hatta beşinci fabrikasını da satın alacak. İşimiz sadece şeker üretmek değil. Bu işi gönül vererek yapmak önemli olan. Sektörde ancak bir aile olduğumuz zaman kaliteli hizmet üretebilirsiniz."
Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez de kampanyanın başarılı şekilde sona ermesinde emeği geçen herkesi kutladı.

Kayseri Şeker, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:56   A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - ESKİŞEHİR - Haber
18:54   Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu - Haber
18:51   İstiklal Caddesi'nde insan seli - Haber
18:50   Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu - Haber
18:45   Başkan İnce, Milletvekili Çalık'tan destek istedi - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 18:57:29