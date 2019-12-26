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Kayseri Şeker, pancar bedellerini ödemeye başladı

Kayseri Şeker Fabrikası 2019-2020 dönemi pancar bedellerini ödemeye başladı.

26.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:20 Kayseri Şeker, pancar bedellerini ödemeye başladı
Şeker Fabrikası 2019-2020 dönemi pancar bedellerini ödemeye başladı.
Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri ve 'da pancar üreticilerine 314 milyon lira ödeme yapıldı.
Çiftçilere paralarını alın terleri kurumadan ödediklerini vurgulayan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bu mutluluğu çiftçilerle yaşadıklarını kaydetti.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, "Bölgemiz bir tarım ilçesi, en büyük katkıyı yapan da Kayseri Şeker'dir. Bugün çiftçi kardeşlerimizin mutluluğunu gözlerinden okuyoruz. Emeklerinin karşılığını 5 ay önce almaları Kayseri Şeker'in ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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