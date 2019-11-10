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Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması

Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk, "Kazanabileceğimiz bir müsabakayı kaybettik. Tecrübe edinmeliyiz" dedi.

10.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:16Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması
Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk, "Kazanabileceğimiz bir müsabakayı kaybettik. Tecrübe edinmeliyiz" dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Şekerspor ligin 8.haftasında oynadığı maçta lider Develispor'a 2-0 mağlup oldu ve haftayı mağlubiyetle kapattı. Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk yaptığı açıklamada, "Bugün kazanabileceğimiz bir müsabakayı kaybettik. Müsabakanın başında yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. 45+1 yediğimiz golle ilk devreyi 1-0 kapattık. İkinci yarıda beraberliği arayan taraf olurken 90+4 uzatmalarında yediğimiz penaltı golüyle sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldık. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Dahada iyi olabilirdik. Tecrübe edinmeliyiz. Maçı yöneten hakemleri kutluyorum. İyi maç yönettiler. Ayrıca Develispor teknik ekibini, sporcularını tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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