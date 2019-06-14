14.06.2019 10:07
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Kayseri Şekerspor U16 takımı beklemede

Kayseri Şekerspor U16 takımı beklemede

U16 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe grubunda Aksaray Grubunda mücadele eden Kayseri Şekerspor oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

U16 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe grubunda Aksaray Grubunda mücadele eden Kayseri Şekerspor oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Aksaray'da oynanan U16 Türkiye Şampiyonası ilk maçında Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor'a son dakikada yediği golle 3-2 mağlup oldu. Yeşil-Beyazlılar ikinci maçında ise dün Ankara Ostimspor'u 3-1 mağlup etti. Kayseri Şekerspor U16 takımı bugün maç yapmadan geçecek ve Büyükşehir Belediye Meskispor ile Ankara Ostimspor maçının sonucu bekleyecek.

Ankara Ostimspor, Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor'u yenmesi halinde 3 takımda 3 puana ulaşacak ve penaltı atışları finalisti belirleyecek. Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor'un kazanması veya beraberlik alması sonucu finale yükselecek - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Mersin, Aksaray, Türkiye, Kayseri Şekerspor, Spor

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