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Kayseri Şekerspor'un genç oyuncusu, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Şekerspor'un kanserden hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç futbolcusu Hasan Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı.

24.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:46 Kayseri Şekerspor'un genç oyuncusu, son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Şekerspor'un kanserden hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç futbolcusu Hasan Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören ve Kayseri Şekerspor kulübünde U17 liginde sağ ve sol açık oyuncusu olan 19 yaşındaki Hasan Dinçer, kan kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. 6 yıldır amatör futbol oynayan Dinçer'in tabutunun üzerine Kayserispor ve Kayseri Şekerspor'da kendisine ait olan formaları koyuldu.

Genç futbolcunun cenazesi kulüp arkadaşları ve yakınlarının katıldığı Hunat Cami'de öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gesi mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Hasan Dinçer, Güncel

Kaynak: İHA

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