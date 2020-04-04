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KAYSERİ Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı

Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandıKAYSERİ'de, Derevenk Viyadüğü'nde selfie çekmek isteyen Yunus Vicdanlıer (30), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı.

04.04.2020 18:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:02
Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı
KAYSERİ'de, Derevenk Viyadüğü'nde selfie çekmek isteyen Yunus Vicdanlıer (30), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı. Yaralanan Vicdanlıer, ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 15.30 sıralarında Talas ilçesinde bulunan Dereven Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Derevenk Vadisi'ni gezen Yunus Vicdanlıer, kayalıkların bulunduğu bölgede selfie çekmek istedi. Telefonuyla selfie çektiği sırada dengesini kaybeden Vicdanlıer, yaklaşık 20 metrelik kayalıklardan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Vidanlıer'i kurtarmak için çalışma başlattı. Vicdanlıer, yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından halatlarla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler ardından yaklaşık 200 metre sedye ile Vicdanlıer'i taşıyarak, ambulansa bindirdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan gencin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. KAYSERİ Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Talas, AFAD, Güncel

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KAYSERİ Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı
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