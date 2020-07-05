KAYSERİ Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu

Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolduKAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren Çağatay Şamlı (18) suda kayboldu.

05.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:25
Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu
KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren Çağatay Şamlı (18) suda kayboldu. Şamlı'nın bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Özvatan'daki Kızılırmak Nehri'nde yaşandı. Kayseri'de oturan Çağatay Şamlı, 8 arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Kermelik Mahallesi'nde bulunan Kızılırmak'a geldi. Burada balık tutan Şamlı, sıcaktan bunalınca serinlemek için suya girdi. Şamlı bir süren sonra suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Şamlı için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
Çalışmalara, Konya'dan gelecek özel ekibin de katılması bekleniyor. Öte yandan Şamlı'nın 8 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere İlçe jandarma Komutanlığı'na götürüldü. KAYSERİ Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta kayboldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılırmak, Özvatan, Kayseri, Şamlı, Güncel, Haber
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