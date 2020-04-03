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KAYSERİ Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede

Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyedeKAYSERİ'de, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

03.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:11
Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede
KAYSERİ'de, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' suçlarına karışan ve şiddet içeren eylemler gerçekleştirdikleri belirlenen silahlı organize suç örgütüne yönelik dün operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, örgütün yöneticisi ve üyeleri olduğu belirlenen H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y. adreslerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, mermi ve çok sayıda senet ile çek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. KAYSERİ Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

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KAYSERİ Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede
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