Kayseri, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessiz

Kayseri, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizKAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde mahalle ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

23.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:34
Kayseri, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessiz
KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde mahalle ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başta Cumhuriyet Meydanı, tüm cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri dışarı çıkanlara yönelik kentin birçok noktasında denetim yaptı. Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Kent merkezindeki Asri Mezarlık'ın kapıları da arife günü nedeniyle kapatıldı. Kayseri, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessiz

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel, Haber

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