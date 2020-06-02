KAYSERİ 'Sosyal mesafe' uyarısı yapılınca cam parçasıyla kendisine zarar verdi

'Sosyal mesafe' uyarısı yapılınca cam parçasıyla kendisine zarar verdiKAYSERİ'de, nüfus müdürlüğünde sıra beklerken, sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyarılan T.S. (33), sinirlenip, yerden bulduğu cam parçasıyla kendisine zarar verdi.

02.06.2020 19:20 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:24
'Sosyal mesafe' uyarısı yapılınca cam parçasıyla kendisine zarar verdi
KAYSERİ'de, nüfus müdürlüğünde sıra beklerken, sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyarılan T.S. (33), sinirlenip, yerden bulduğu cam parçasıyla kendisine zarar verdi. T.S., polis tarafından durdurulup, emniyete götürüldü.
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. T.S., iddiaya göre, kimlik değiştirmek için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. Burada sıra bekleyen T.S.'ye görevliler, sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyarıda bulundu. Buna kızan T.S., binadan çıkarak, yerden bulduğu cam parçasıyla kendisine zarar vermeye başladı. Sinir krizi geçiren T.S., vücudunun çeşitli yerlerini cam parçası ile yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, T.S.'yi durdurup, Kocasinan Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. KAYSERİ ’Sosyal mesafe’ uyarısı yapılınca cam parçasıyla kendisine zarar verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocasinan, Polis, Güncel, Haber

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