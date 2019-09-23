Haberler » Spor » Haber

Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme ilk maçında Develispor, sahasında Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

23.09.2019 09:22Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta
Kayseri Süper Amatör Küme ilk maçında Develispor, sahasında Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Burak Altınel xx, Levent Yeşilyurt xx, Erkan Kırçıl xx

DEvelispor: Abdulsamed Karakoyun xx, Mehmet Kahveci xx, Halil Yozgat xx, Orhan Şahin xx, Emre Öztürk xx, Erkan Atçı xx, Murat Sıvacı xxx, Okan Uçar xx, Mehmet Furkan Ağça xxx, İsmail Aydoğdu xx, Görkem Yiğit xxx

Kayseri Yolspor: Ergin İptaş x, Murat Şen x, Abdullah Aydilek x, Ümit Al x, Levent Karabacak x, Yusuf Yücel x, Batuhan Çelik x, Birhat Yağbasan x, Göktuğ Berathan Şeker x, Koray Tuna x, Yunus Güneri x

Goller: Murat Sıvacı dk 59, Mehmet Furkan Ağça dk 90(pen) (Develispor) - KAYSERİ

Yeşilyurt, Kayseri, Develi, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:20 Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Victor Moses...
10:19 Başkan Başdeğirmen'den Isparta'ya bisiklet yolu sözü
10:15 Musa aydın: olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil
10:14 Şaziye erdoğan: çok şükür emeklerim boşa gitmedi ve dünya şampiyonu oldum
10:11 Zeytinburnu belediyespor, kıtalararası buz hokeyi kupası a grubu'nda ikinci oldu
10:06 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
10:00 Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'ye kavuştu