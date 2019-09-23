Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri
Süper Amatör Küme ilk maçında Develispor, sahasında Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Burak Altınel xx, Levent Yeşilyurt
xx, Erkan Kırçıl xx
DEvelispor: Abdulsamed Karakoyun xx, Mehmet Kahveci xx, Halil Yozgat xx, Orhan Şahin xx, Emre Öztürk xx, Erkan Atçı xx, Murat Sıvacı xxx, Okan Uçar xx, Mehmet Furkan Ağça xxx, İsmail Aydoğdu xx, Görkem Yiğit xxx
Kayseri Yolspor: Ergin İptaş x, Murat Şen x, Abdullah Aydilek x, Ümit Al x, Levent Karabacak x, Yusuf Yücel x, Batuhan Çelik x, Birhat Yağbasan x, Göktuğ Berathan Şeker x, Koray Tuna x, Yunus Güneri x
Goller: Murat Sıvacı dk 59, Mehmet Furkan Ağça dk 90(pen) (Develispor) - KAYSERİ