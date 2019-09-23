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Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme Mehmet Özet Ligi'nin ilk galibiyetini Trend Gayrimenkul aldı.

23.09.2019 11:21Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta
Kayseri Süper Amatör Küme Mehmet Özet Ligi'nin ilk galibiyetini Trend Gayrimenkul aldı.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme açılış maçında Trend Gayrimenkul ile Kayseri Şekerspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta Trend Gayrimenkul 3 puanı 3 golle aldı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Recep Güneş xx, Erkan Kırçıl xx

Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara xx, Adem Şener xx, İsmail Yılmaz xx, Şeyh İsmail Orhan xx, Mevlüt Padak x, (Hüseyin Can Taş x dk 27), Ömer Bozkuş xx, Mehmet Kindik xx, Buğra Kaya xx, Mehmet Ali Öncü xx (Muhammed Ayçiçek x dk 60), Halis Barbaros xx, Fatih Ülker xx

Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir x, Hasan Emre Göktaş x, İbrahim Şanlı Türk x, Yaşar Çam x, Mehmet Doğru x, Ahmet Can Topaloğlu x, Tunahan Harmancı x, Mesut Türkaslan x (Hüseyin Barış Temizyürek x dk 55), Ramazan Aksoy xx, Batuhan Kaya xx, Barış Mert Düğenci x

Goller: Fatih Ülker dk 40, Hüseyin Barbaros dk 47, Ömer Bozkuş dk 70 (Trend Gayrimenkulspor) Ramazan Aksoy dk 18, Batuhan Kaya dk 58 (pen) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ

Hüseyin Can, Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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