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Kayseri Süper Amatör Küme 1. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'nin ilk haftasında oynanan maçta Kocasinan Şimşekspor ile Buğdaylıspor karşılıklı goller ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştıStat: Argıncık Stadı 1 No.

23.09.2019 11:39Kayseri Süper Amatör Küme 1. Hafta
Kayseri Süper Amatör Küme'nin ilk haftasında oynanan maçta Kocasinan Şimşekspor ile Buğdaylıspor karşılıklı goller ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı

Stat: Argıncık Stadı 1 No.lu Saha

Hakemler: Ahmet Ulu ** Kemal Hattatioğlu **Serkan Yıldırım

Buğdaylıspor : İsmail Atalay *** Mahmut Alan ** Hamdican Yıldırım ** Ubeydullah Gün *** Furkan Doğan *** Osman Karapınar *** Zekeriya Aydın ** Mehmet Pamuklu ** Ali Rıza Sancak ***Kubilay Çeçen ***Muhammet Ali Uzunoğlu **

Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş** Tugay Oflazoğlu *** Atakan Kökkaya*** Erdi Kaynar ** A.Kadir Baykaldı ** Ümit Ergüner ** Furkan Aslan ** Emircan Yıldırım **Kürşat Cengiz ** Kadir E. Üçal ** Halil Aladağ **

Goller: Dk. 88 Ali Rıza Sancak ( Buğdaylıspor), Dk. 52 Emircan Yıldırım (Kocasinan Şimşekspor)

Kırmızı Kart : Dk. 89 Ubeydullah Gün ( Buğdaylıspor)

Kaçan Penaltı : Dk. 20 Ümit Ergüner (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Muhammet Ali, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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