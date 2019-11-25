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Kayseri Süper Amatör Küme 10.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu 10.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı.

25.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:02Kayseri Süper Amatör Küme 10.hafta geride kaldı
Süper Amatör Küme'de hafta sonu 10.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Develispor evinde oynadığı maçta Kayseri Sağlıkspor2u hükmen 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, zirve takibi veren Kayseri , Esen Makine Belsinspor ve Kayseri Yolspor haftayı puan kaybı ile tamamladılar.

İşte 10.haftanın sonuçları;

Develispor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Trend Gayrimenkulspor 5-1 Kayseri Demirspor

Ülküspor 6-1 Buğdaylıspor

Kayseri Şekerspor 0-0 Kayseri Gençlerbirliği

Hacılar Erciyesspor 3-2 Esen Makina Belsinspor

Kayseri Yolspor 2-2 Talas Anayurtspor

Özvatan Gençlikspor 1-2 Kocasinan Şimşekspor - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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