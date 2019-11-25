Kayseri Süper Amatör Küme 10.hafta geride kaldı

Kayseri
Süper Amatör Küme'de hafta sonu 10.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Develispor evinde oynadığı maçta Kayseri Sağlıkspor2u hükmen 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, zirve takibi veren Kayseri Gençlerbirliği
, Esen Makine Belsinspor ve Kayseri Yolspor haftayı puan kaybı ile tamamladılar.
İşte 10.haftanın sonuçları;
Develispor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
Trend Gayrimenkulspor 5-1 Kayseri Demirspor Kocasinan
Ülküspor 6-1 Buğdaylıspor
Kayseri Şekerspor 0-0 Kayseri Gençlerbirliği
Hacılar Erciyesspor 3-2 Esen Makina Belsinspor
Kayseri Yolspor 2-2 Talas Anayurtspor
Özvatan Gençlikspor 1-2 Kocasinan Şimşekspor - KAYSERİ