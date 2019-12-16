Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta

Kayseri
Süper Amatör Küme'de ilk yarının son haftasında oynanan Trend Gayrımenkulspor- Hacılar
Erciyesspor maçı 2-2 eşitlikle sonuçlar takımlar haftayı 1 puan ile kapattı.
Stat: Erkiler 2 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Turan Çelik xx, Mehmet Koç xx
Trend Gayrımenkul: Ebubekir Kara xx, Muharrem Emre Tokgöz xx (Dk. 63 İsmail Yılmaz x), Hüseyin Can Taş x (Dk. 63 Mehmet Ali Öncü xx), Şeyh İsmail Orhan xx, Mehmet Ali Tanrkulu xx, Fatih Ülker xx, Alparslan İnce xx, Muhammed Akçiçek xx, Mehmet Kındık xx, Halis Barbaros xx, Adem Şener xxx
Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu xx, Uğur Özdemir xx Yusuf Karaboğa xx Hüsamettin Sünger xx, Abubekir Beydilli xx, Mehmet Gençoğlu xx, Murat Mağara xx ( Dk. 83 Ahmet Dalcı x), Burak Türkmen xx, Süleyman Yasa xx ( Dk. 88 Batuhan Murat Çobanoğlu x), Kasım Alıcı xx, Ahmet Emin Ayata xxx ( Dk. 63 Samet Kaan Karaca x)
Goller: Adem Şener Dk. 59, Mehmet Ali Öncü Dk. 82 (pen) ( Trend Gayrimenkul ), Ahmet Emin Ayata Dk. 23, Kasım Alıcı Dk. 62 (pen) ( Hacılar Erciyes Gençlik) - KAYSERİ