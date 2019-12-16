Haberler » Spor » Kayseri Süper Amatör Küme 13.Hafta - Spor

Kayseri Süper Amatör Küme 13.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme mücadele eden Kocasinan Ülküspor ile Kayseri Gençlerbirliği ligin 13.haftasında karşı karşıya geldi.

16.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:52Kayseri Süper Amatör Küme 13.Hafta
Süper Amatör Küme mücadele eden Ülküspor ile Kayseri ligin 13.haftasında karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Ahmet İnci xx, Mustafa Soner Yüce xx

Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız xx, Talha Çoban xx, Hasan Göğercin xx, Harun Karaman xx, Alperen Kısır xx, (Dk.62 Serhat Kahraman x), Okan Çetiner xx, Okan Özdemir xx, Muaz Guzay xx, Furkan Önal xx, Turan Derecik xx, Seyit Nergiz xx

Kayseri Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan xx, Erhan Karakaya xx, Fazıl Burak Peker xx, Ozan Kaan Özdemir xx, Aziz Çağlar Şahin xx, Hasan Pamuk xx, Mustafa Atsız xx, Selim Yağmur xx, Erman Deveci xx, Cihan Oğuzman xx, (Dk.75 Samed Aydın x), Mustafa Karakaya xx

Goller: Seyit Nerkiz Dk.44 (Kocasinan Ülküspor), Erhan Karakaya Dk.62 (Kayseri Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

09:39 Başkale Gençlikspor, Çaldıranspor'a mağlup oldu - Spor
09:38 Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Luboteni'yi konuk edecek - Spor
09:36 TFF 2.Lig Niğde Anadolu FK- Sivas Belediyespor: 3-0 - Spor
09:33 Dilmen'den F.Bahçe ve Beşiktaş'a Messi örneği - Spor
09:26 Amatör maçta trajikomik olay - Spor
09:00 Taraftardan büyük isyan! "İstifa edin" - Spor
08:36 Beşiktaş maçı sonrası olay çıktı! "Terbiyesizlik yapma" - Spor
07:46 F.Bahçe'de yıkım! Yıldız isim sezonu kapattı - Spor
00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız - Spor
16.12.2019 09:48:26