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Kayseri Süper Amatör Küme 15. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trend Gayrımunkul, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi Buğdaylıspor'u 6-2 yenerek puanını 29 yaptı.

12.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:51Kayseri Süper Amatör Küme 15. Hafta
Süper Amatör Küme'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trend Gayrımunkul, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi Buğdaylıspor'u 6-2 yenerek puanını 29 yaptı.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Burak Altınel xx, Ahmet Çıtak xx, Turan Çelik xx

Buğdaylıspor: İsmail Atalay xx, Mustafa Yılmaz x, Turan Ünlüleblebici xx, Mahmut Alan x, Furkan Doğan xx, Osman Karapınar x (Dk. 55 İbrahim Bayram x), Muhammet Ali Uzunoğlu x (Dk 70 Sami İnkayası x), Kubilay Çeçen x, Ali Rıza Sancak x, Eray Kilaborucu x, Ömer Ağırbaş x (Dk. 48 Mehmet Dikmen xx)

Trend Gayrımenkul: Ebubekir Kara xxx, Raşit Şimşek xxx (Dk. 88 Erkan Kandöker x), İsmail Yılmaz xxx, İsmail Orhan xxx, Mehmet Ali Tanrıkulu xxx, Efekan Korkmaz xx (Dk. 46 Ahmet Karabacak xx),Mehmet Ali Öncü xxx, Eray Akyol xxx, Mehmet Kındık xxx, İsmail Erdi Halis xxx (Dk. 63 Resul Yıldırım x), Adem Şener xxx

Goler: Turan Ünlüleblebici Dk. 73, Eray Kilaborucu Dk. 85 (pen) (Buğdaylıspor), Adem Şener Dk. 15 ve 57, İsmail Erdi Halis Dk. 22, Eray Akyol Dk. 47 ve 76, Ebubekir Kara Dk. 83 (pen) (Trend Gayrimenkul) - KAYSERİ

İsmail Atalay, Ahmet Çıtak, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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