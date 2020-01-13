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Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 15.hafatsında Develi İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Develispor ile Kocasinan Şimşekspor puanları paylaştılar.

13.01.2020 08:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:44Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta
Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 15.hafatsında İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Develispor ile Şimşekspor puanları paylaştılar. Haftaya lider olarak giren Develispor kaybettiği 2 puanla liderliği Belsinspor'a bıraktı.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Turan Çelik xx, Deniz Apaçık xx

Develispor: A.Samet Karakoyun xx, Çağlar Erdemci xx, Erkan Atçı xxx, Emre Öztürk xxx, Halil Yozgat xx, (Dk.85 Bilal Çavuş x), Mehmet Kahveci xxx, Ahmet Emin Ayata xx, ( Dk.70 Batuhan Taştan x), Selim Yağmur xx, Mevlüt Metin xx, Okan Uçar xx, (Dk. 55 Burak Aslan x), Mehmet Furkan Ağca xx

Kocasinan Şimşekspor: İbrahim Büyükyıldız xxx, İsmail Can Erbaş xx, Atakan Kökkaya xxx, A.Kadir Baykaldı xx, Erdin Kaynar xx, Ümit Ergüner xxx, Halil Aladağ xxx, (Dk.85 Batuhan Bozkurt x ), Abdullah Enes Ozan xx, Uğur Canbolat xx, Erman Çilsal xxx, Cemil Aladağ xx, (Dk. 60 Ömer Faruk Elbiz x)

Goller: Okan Uçar (Dk.16) (Develispor ), Halil Aladağ (Dk. 48) ( Kocasinan Şimşekspor ) - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Develi, Spor

Kaynak: İHA

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