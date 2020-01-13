Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta

Kayseri
Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 15.hafatsında Develi
İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Develispor ile Kocasinan
Şimşekspor puanları paylaştılar. Haftaya lider olarak giren Develispor kaybettiği 2 puanla liderliği Belsinspor'a bıraktı.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Turan Çelik xx, Deniz Apaçık xx
Develispor: A.Samet Karakoyun xx, Çağlar Erdemci xx, Erkan Atçı xxx, Emre Öztürk xxx, Halil Yozgat xx, (Dk.85 Bilal Çavuş x), Mehmet Kahveci xxx, Ahmet Emin Ayata xx, ( Dk.70 Batuhan Taştan x), Selim Yağmur xx, Mevlüt Metin xx, Okan Uçar xx, (Dk. 55 Burak Aslan x), Mehmet Furkan Ağca xx
Kocasinan Şimşekspor: İbrahim Büyükyıldız xxx, İsmail Can Erbaş xx, Atakan Kökkaya xxx, A.Kadir Baykaldı xx, Erdin Kaynar xx, Ümit Ergüner xxx, Halil Aladağ xxx, (Dk.85 Batuhan Bozkurt x ), Abdullah Enes Ozan xx, Uğur Canbolat xx, Erman Çilsal xxx, Cemil Aladağ xx, (Dk. 60 Ömer Faruk Elbiz x)
Goller: Okan Uçar (Dk.16) (Develispor ), Halil Aladağ (Dk. 48) ( Kocasinan Şimşekspor ) - KAYSERİ