Kayseri Süper Amatör Küme 17.hafta tamamlandı

Kayseri
Mehmet Özet Süper Amatör Küme ligin 17.haftası oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı. Esen Makina Belsinspor liderliğini sürdürürken, Develispor ise haftanın en farklı galibiyetini aldı.
17.haftanın maç sonuçları şu şekilde;
Esen Makina Belsinspor 3-1 Kayseri Yolspor
Kayseri Gençlerbirliği 1-2 Kocasinan Şimşekspor
Buğdaylıspor 1-0 Özvatan Gençlikspor
Kocasinan Ülküspor 0-1 Trend Gayrimenkulspor
Kayseri Şekerspor 5-1 Talas Anayurtspor
Develispor 11-1 Kayseri Demirspor
Hacılar Erciyesspor 3-0 Sağlıkspor (H) - KAYSERİ