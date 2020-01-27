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Kayseri Süper Amatör Küme 17.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ligin 17.haftası oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı.

27.01.2020 08:33 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:38Kayseri Süper Amatör Küme 17.hafta tamamlandı
Mehmet Özet Süper Amatör Küme ligin 17.haftası oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı. Esen Makina Belsinspor liderliğini sürdürürken, Develispor ise haftanın en farklı galibiyetini aldı.

17.haftanın maç sonuçları şu şekilde;

Esen Makina Belsinspor 3-1 Kayseri Yolspor

Kayseri Gençlerbirliği 1-2 Kocasinan Şimşekspor

Buğdaylıspor 1-0 Özvatan Gençlikspor

Kocasinan Ülküspor 0-1 Trend Gayrimenkulspor

Kayseri Şekerspor 5-1 Talas Anayurtspor

Develispor 11-1 Kayseri Demirspor

Hacılar Erciyesspor 3-0 Sağlıkspor (H) - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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