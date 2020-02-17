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Kayseri Süper Amatör Küme 18. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 18. hafta maçında Demirspor'u 2-1 mağlup eden Kocasinan Ülküspor puanını 26'ya çıkarttı.

17.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:39Kayseri Süper Amatör Küme 18. Hafta
Süper Amatör Küme'de oynanan 18. hafta maçında Demirspor'u 2-1 mağlup eden Ülküspor puanını 26'ya çıkarttı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Deniz Apaçık xx, Serkan Yıldırım xx

Kocasinan Ülküspor: Furkan Avşar xxx, Mehmet Kurtuluş xxx, Talha Çoban xxx, Hasan Göğercin xxx, Harun Kahraman xxx, Okan Çetiner xxx, Furkan Önal xxx, Ali Püsküllü xxx, Erhan Vurdem xxx, Osman Rızvan xxx, Alperen Kısır xxx

Demirspor: Yusuf Satık x, Muhammet Hökelekli x, Emircan Koçer x, Sefa Akkaya x, Yasin Karaevli x, Behcet Ekinci x, Ebubekir Sain x, Batuhan Duran xx (Dk. 76 Alican Koçer x), Taha Kınacı x, Alper Durdu x, Kerem Doğan x (Dk. 70 Anıl Taş x)

Goller: Okan Çetiner Dk. 25, Erhan Vurdem Dk. 72 (Kocasinan Ülküspor), Batuhan Duran Dk. 40 (Demirspor) - KAYSERİ

Mehmet Altıparmak, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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