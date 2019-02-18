Kaynak: İHA

Kayseri Süper Amatör Küme 18. hafta mücadelesinde Demirspor ile karşı karşıya gelenKocasinan Ülküspor, her iki yarıda attığı goller ile maçı 2-0 kazanmayı bildi.Stat: Argıncık 2Hakemler: Arman Erkılıç xx, Ahmet İnci xx, Harun Soyeşik xxSaha Komiseri: Ceyhun DenliKocasinan Ülküspor: Erdem Kurt xxx, Mustafa Atsız xx (Dk.80 Fatih Karakız x), Saffet Yıldız xx, Hasan Göğercin xx, İsmail Orhan xx, Muaz Guzay xx(Dk.65 Alperen Kısır x), Emre Kılıç xx, Turgay Aydoğan xx, Uğur Canbolat xxx (Dk.77 Murathan Dördüncü xx), Çağlar Erdemci xx, Alper Durdu xxxDemirspor: Şenol Burul x, Yusuf Yiğit x (Dk.10 Hüseyin Saltık x), Kaan Yıldız xx, Emir Borlu xx, Ömer Ağrıbaş x, Batuhan Duran xx, Ebubekir Sain x (Dk.55 Taha Alban x), Hurşit Ünal xx, Ferhat Uğur x (Dk.76 Furkan Erdoğan x), Koray Tuna xx, Sadık Yücel xxGoller: Dk.18 Alper Durdu, Dk.56 Uğur Canbolat (K.Ülkü)Kırmızı Kart: Ömer Ağrıbaş (Ç.S) (Demirspor) - KAYSERİ