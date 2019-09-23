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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile Kayseri Sağlıkspor karşı karşıya geldi.

23.09.2019 14:02Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile Kayseri Sağlıkspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla ayrılan taraf Gençlerbirliği oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Erdem Sarıaslan xx, Ahmet İnci xx, Harun Soyeşik xx

Kayseri Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Mustafa Atsız xxx, Fazıl Burak Peker xxx, Bahtiyar Ekici xxx, Aziz Çağlar Şahin xxx, Emre Ulu xxx (Adem Aktaş x dk 87), Salih Bahadır Soylu xxx, Mustafa Karakaya xxx (Umut Tunç x dk 85) Erman Deveci xxx, Selim Yağmur xxx, Rafet Karapınar xxx (Hasan Pamuk x dk 80)

Sağlıkspor: Yakup Kocaoğlu xx, Adem Demircioğlu xx, Mehmet Can Kaya xx, Mustafa Yerli xx, Ömer Gün xx, Gökhan Savranlar xx, Ozan Kaan Özdemir xx, Cüneyt Egemen Karagöz xx, Mevlüt Metin xx, Sadık Yücel xx, Harun Okan Yılmaz xx

Gol: Rafet Kayapınar dk 18 (Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Hasan Pamuk, Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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