Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri
Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği
ile Kayseri Sağlıkspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla ayrılan taraf Gençlerbirliği oldu.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Erdem Sarıaslan xx, Ahmet İnci xx, Harun Soyeşik xx
Kayseri Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Mustafa Atsız xxx, Fazıl Burak Peker xxx, Bahtiyar Ekici xxx, Aziz Çağlar Şahin xxx, Emre Ulu xxx (Adem Aktaş x dk 87), Salih Bahadır Soylu xxx, Mustafa Karakaya xxx (Umut Tunç x dk 85) Erman Deveci xxx, Selim Yağmur xxx, Rafet Karapınar xxx (Hasan Pamuk x dk 80)
Sağlıkspor: Yakup Kocaoğlu xx, Adem Demircioğlu xx, Mehmet Can Kaya xx, Mustafa Yerli xx, Ömer Gün xx, Gökhan Savranlar xx, Ozan Kaan Özdemir xx, Cüneyt Egemen Karagöz xx, Mevlüt Metin xx, Sadık Yücel xx, Harun Okan Yılmaz xx
Gol: Rafet Kayapınar dk 18 (Gençlerbirliği) - KAYSERİ