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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme maçında Kayseri Şekerspor ile Demirspor yenişemedi.

29.09.2019 10:46Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme maçında Kayseri Şekerspor ile Demirspor yenişemedi.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Mustafa Soner Yüce, Abdulkadir Keğin

Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir, Hasan Emre Göktaş, İbrahim Sanki Türk, Yusuf Çam, Mehmet Doğru, Ahmet Can Topaloğlu, Tunahan Harmancı, Ziya Erbaş, Ramazan Aksoy, Batuhan Kaya, Barış Mert Düğenci

Demirspor: Şenol Burul, Furkan Erdoğan, Kaan Yıldız, Yusuf Yiğit, Gülcan Erbek, Emre Borçlu, Ferhat Uğur, Ebubekir Şahin, Mustafa Ünal, Hasan Enginler, Alper Durdu

Goller: Barış Mert Düğenci Dk.13 (Kayseri Şekerspor)Ferhat Uğur Dk.26 (Demirspor)

Mehmet Özet Süper Amatör Kimsenin ilk haftasını yenilgi ile tamamlayan iki takımın zorlu mücadelesinde karşılıklı atılan goller ile puanlar paylaşıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Şekerspor 13.dakikada Barış Mert Düğenci'nin şık golü ile 1-0 öne geçti. Golden sonra oyundaki dengeyi kuran Demirspor 26.dakikada Ferhat Uğur'un kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı. ilk yarıda karşılıklı atılan goller maçın da skoru oldu. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Muammer Güler, Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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