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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3. haftasında Medical Palace Gençlerbirliği, Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup ederek ikinci galibiyetine imza attı.

07.10.2019 09:09Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3. haftasında Medical Palace Gençlerbirliği, Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup ederek ikinci galibiyetine imza attı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Recep Güneş xx, Arman Erkılıç xx

Kayseri Yolspor: Egin İptaş x, Birhat Yağbasan x, Abdullah Aydilek x, Ümit Al x, Levent Karabacak x, Göktuğ Berathan x (dk. 80 İhsan Yasıt x), Koray Tuna x (dk. 77 İzzet Karagül x), Gökhan Savranlar x, Mehmet Karakoyun x (dk. 53 Fatih Kılın x), Cihat Bakar x, Beytullah Özcan x

Medical Palace Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Fazıl Burak Peker xxx, Rafet Kayapınar xxx, ( dk. 89 Hacı Mert Cingöz ?), Aziz Çağlar Şahin xxx, Umut Tunç xxx, Hasan Pamuk xxx, (dk. 80 Sedat Kurt x), Salih Bahadır Soylu xxx, (dk. 88 Adem Aktaş ?), Mustafa Karakaya xxx, Selim Yağmur xxx, Erman Deveci xxx, Mustafa Atsız xxx

Goller: Levent Karabacak (dk. 60 k.k), Hasan Pamuk (dk. 65) (Medical Palace Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Recep Güneş, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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