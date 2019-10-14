Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4.haftasında Kayseri Demirspor ile Develispor karşı karşıya geldi. Develispor, deplasmanda rakibini 5-1 mağlup etti. Spor Kaynak: İHA
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Ahmet İnci xx, Yaşar Özçetin xx
Kayseri Demirspor: Şenol Burul x, Yusuf Yiğit x, Oğulcan Erbek x, (Furkan x dk.64), Sadık Arslan x, Ferhat Uğur x, Ebubekir Sain x, Mustafa Nüfil Ünal x, Furkan Erdoğan x, Alican Koçer x, Batuhan Duran x, Alper Durdu x (Anıl Taş x dk.77)
Develispor: Samet Karakoyun xxx, Emre Öztürk xxx, Kerem Özdemir xxx, Erkan Atçı xxx, Görkem Niğit xxx, İsmail Aydoğdu xx, Okan Uçar xxx, Burak Arslan xxx, (Emre Çolak x dk.75), Mehmet Furkan Ağça xxx, Mehmet Kurtuluş xxx, (Yunus Emre x dk.85), Mehmet Kahveci xxx
Goller: Burak Arslan dk.25, Okan Uçar dk.30-55, İsmail Aydoğdu dk.39, Mehmet Furkan Ağça dk. 65 (Develispor) Alper Durdu dk.41 (Kayseri Demirspor) - KAYSERİ