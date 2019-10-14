Kayseri Süper Amatör Küme 4.hafta maçında Kayseri Yolspor, Esen Makina Belsinspor'u 4-1 mağlup etti.



Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha



Hakemler: Alim Kandemir xx, Halit Karacabay xx, Mustafa Soner Yüce xx



Kayseri Yolspor: Ergin İptaş xxx, Batuhan Çelik xxx, Abdullah Aydilek xxx, Ümit Al xxx, Levent Karabacak xxx, Yusuf Yücel xxx, (Murat Şen xx dk.64), Koray Tuna xxx, (Birhat Yağbasan xx dk.70), Gökhan Savranlar xxx, Mustafa Saylağ xxx, (İhsan Yasıt x dk.80), Cemal Tavran xxx, Beytullah Özcan xxx



Esen Makina Belsinspor: Emre Kaya x, Tarık Türker x (Samet Gümüş x dk.80), Mehmet Ali İmren x, Furkan Hançer x, Gökhan Boyraz x, Şenol Büyükçekic x (Mehmet Akpınar x dk.46), Harun Çetin x, Turgut Yetük x, Mehmet Yaman x, Hasan Yazgan x, (Tolga Cansu x dk.46), Mücahit Baykaldı x



Goller: Beytullah Özcan Dk.2 ve 87, Gökhan Savranlar Dk.8 ve 80 (Kayseri Yolspor) Turgut Yetük dk.65 (Esen Makina Belsinspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA