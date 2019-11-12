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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme 8.hafta maçında Özvatan Gençlikspor sahasında Esen Makine Belsinspor'a 3-2 mağlup oldu.

12.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:34Kayseri Süper Amatör Küme
Süper Amatör Küme 8.hafta maçında Gençlikspor sahasında Esen Makine Belsinspor'a 3-2 mağlup oldu.

Stat : Özvatan İlçe Stadı

Hakemler: Rıza Öztürk xxx, Muhammet Ülker xxx, İzzet Samur xxx

Özvatan Gençlikspor: Ömür Tuzcu x, Engin Kaya xx, İlker Karakaya xx, Kerem Yıldırım xx, Kemal Erdem x, Mesut Dalkıran xx, Yasin Zan xx, Emre Alkınoğlu xx, Göktürk Dede xx, Ali Yakışıklı xx, Onur Musa Savran xxx

Esen Makine Belsinspor: Ali Özkan xx, Mehmet Ali İmren xx, Vedat Daşçı xx, Furkan Hançer xxx, Tolga Cansu xxx, Mücahit Baykaldı xx, Mehmet Yaman xx (Dk.46 Aydemir Yavuz xx), Mehmet Akpınar xx, Hasan Yazgan xxx, Harun Çetin xx, Turgut Yetük xx (Dk.69 Gökhan Boyraz xx)

Goller: Dk.6 Onur Musa Savran, Dk.77 Göktürk Dede (Özvatan Gençlik), Dk.9 Mehmet Yaman, Dk.48 Turgut Yetük, Dk.51 (penaltı) Aydemir Yavuz (Esen Makine Belsinspor)

Kırmızı Kartlar: Dk.40 Kemal Erdem (Özvatan Gençlik), Dk.65 Mücahit Baykaldı (Esen Makine Belsinspor) - KAYSERİ

Özvatan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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