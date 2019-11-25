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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve yarışı veren Trend Gayrımenkulspor, ligin son sırasında yer alan Demirspor'u 5-1 gibi farklı mağlup ederek puanını 21'e çıkartarak lider Develispor'u takibini sürdürdü.

25.11.2019 08:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:39Kayseri Süper Amatör Küme
Süper Amatör Küme'de zirve yarışı veren Trend Gayrımenkulspor, ligin son sırasında yer alan Demirspor'u 5-1 gibi farklı mağlup ederek puanını 21'e çıkartarak lider Develispor'u takibini sürdürdü.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Rıza Öztürk xx, Furkan Ulu xx, Serkan Yıldırım xx

Demirspor: Şenol Burul x, Muhammet Ökelekli x, Alican Koçer x, Musa Oruş xx, Ferhat Uğur x, Behçet x, Ebubekir Sain x ( Dk. 46 Raşit Arslan x ), Taha Kınacı x, Sadık Arslan x, Alper Durdu x, Furkan Erdoğan xx

Trend Gayrımenkul: Ebubekir Kara xx ( Dk. 46 Onur Ergün xx), Erkan Kansever xxx, Mevlüt Padak xx ( Dk. 46 Alparslan İnce xx), Fatih Ülker xxx, İsmail Orhan xxx, Buğra Kara xxx, Emre Tokgöz xxx, İsmail Yılmaz xx, Adem Şener xxx, Mehmet Ali Öncü xxx, Mehmet Kindik xx

Goller: Alper Durdu Dk. 68 ( Demirspor ), Erkan Kansever Dk. 22 ve 66, Mehmet Kindik Dk. 25, Mevlüt Padak Dk. 30, Adem Şener Dk. 99 ( Trend Gayrimenkul ) - KAYSERİ

Rıza Öztürk, Kayseri, Ekinci, Spor

Kaynak: İHA

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