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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 10. Hafta karşılaşmasında Buğdaylıspor'u farklı mağlup eden Kocasinan Ülküspor, puanını 18'e çıkartarak, üst sıralara doğru ilerleyişini sürdürdü.

25.11.2019 08:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:39Kayseri Süper Amatör Küme
Süper Amatör Küme'de oynanan 10. Hafta karşılaşmasında Buğdaylıspor'u farklı mağlup eden Ülküspor, puanını 18'e çıkartarak, üst sıralara doğru ilerleyişini sürdürdü.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Ali Etlikçi xx, Furkan Ulu xx, Serkan Yıldırım xx

Buğdaylıspor: Mehmet Atalay x, Mustafa Yılmaz xx, Mahmut Alan x, Ömer Ağırbaş x( Dk. 66 Mehmet Dikmen x ), Furkan Doğan x, Osman xx, İbrahim Çalış x( Dk.80 Fatih Yiğit x ), İbrahim Bayram x ( Dk. 55 Samet Daş x), Ali Rıza Sancak x, Eray Kilaborucu xx, Kubilay Çeçen x

K.SİNAN ÜLKÜSPOR: İbrahim Yıldız xx, Çağlar Erdemci xxx, Talha Çoban xx, Harun Karaman xxx, Hasan Göğer xxx, Okan Çetiner xxx ( Dk. 66 Ahmet Polat xx), Okan Özdemir xx, Musa Günay xxx, Furkan Önal xxx, Seyit Nergis xxx ( Dk. 71 Alperen Kısır x ), Tuğra Derecik xx ( Dk. 85 Tolgahan Şerefli xx )

GOLLER: Okan Özdemir Dk. 14, Furkan Önal Dk. 20, Okan Çetiner Dk. 26, Seyit Nergis Dk. 41 Musa Günay Dk. 63, Çağlar Erdemli Dk. 65 ( K.Sinan Ülküspor ) Kubilay Çeçen Dk. 33 Osman Karapınar Dk. 86 ( Buğdaylıspor )

KIRMIZI KART: Kubilay Çeçen Dk. 52 (Buğdaylıspor) - KAYSERİ

Karapınar, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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