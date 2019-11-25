Kayseri
Süper Amatör Küme'de oynanan 10. Hafta karşılaşmasında Buğdaylıspor'u farklı mağlup eden Kocasinan
Ülküspor, puanını 18'e çıkartarak, üst sıralara doğru ilerleyişini sürdürdü.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Ali Etlikçi xx, Furkan Ulu xx, Serkan Yıldırım xx
Buğdaylıspor: Mehmet Atalay x, Mustafa Yılmaz xx, Mahmut Alan x, Ömer Ağırbaş x( Dk. 66 Mehmet Dikmen x ), Furkan Doğan x, Osman Karapınar
xx, İbrahim Çalış x( Dk.80 Fatih Yiğit x ), İbrahim Bayram x ( Dk. 55 Samet Daş x), Ali Rıza Sancak x, Eray Kilaborucu xx, Kubilay Çeçen x
K.SİNAN ÜLKÜSPOR: İbrahim Yıldız xx, Çağlar Erdemci xxx, Talha Çoban xx, Harun Karaman xxx, Hasan Göğer xxx, Okan Çetiner xxx ( Dk. 66 Ahmet Polat xx), Okan Özdemir xx, Musa Günay xxx, Furkan Önal xxx, Seyit Nergis xxx ( Dk. 71 Alperen Kısır x ), Tuğra Derecik xx ( Dk. 85 Tolgahan Şerefli xx )
GOLLER: Okan Özdemir Dk. 14, Furkan Önal Dk. 20, Okan Çetiner Dk. 26, Seyit Nergis Dk. 41 Musa Günay Dk. 63, Çağlar Erdemli Dk. 65 ( K.Sinan Ülküspor ) Kubilay Çeçen Dk. 33 Osman Karapınar Dk. 86 ( Buğdaylıspor )
KIRMIZI KART: Kubilay Çeçen Dk. 52 (Buğdaylıspor) - KAYSERİ