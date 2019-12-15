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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 13.haftasında Kayseri Şekerspor, Kocasinan Şimşekspor 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

15.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 15.12.2019 08:45Kayseri Süper Amatör Küme
Süper Amatör Küme'nin 13.haftasında Kayseri Şekerspor, Şimşekspor 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Kayseri Şekerspor ligin ilk yarısını 18 puanda tamamlarken, Kocasinan Şimşekspor ise 10 puanla tamamladı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Ramazan Haymana xx, Levent Yeşilyurt xx, Mehmet Koç xx

Kocasinan Şimşekspor: Arda Yücel x (Dk.11 Osman Demirtaş x), İsmail Can Erbaş x, Atakan Kökkaya x, Abdullah Enes Ozan x, Abdülkadir Baykaldı x, Ümit Ergüner x, Halil Aladağ x, Emircan Yıldırım x, Berkay Arı x (Dk.61 Batuhan Bozkurt Bolat x), Erman Çilsal x (Dk.63 Onur Aldemir x), Furkan Aslan x

Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir xxx, Sefa Şahin xxx, Mehmet Doğru xxx, Yaşar Çam xxx, Mesut Türkeaslan xxx, Ziyahan Elbaşı xxx, Hasan Emre Göltaş xxx (Dk.85 Ahmetcan Topaloğlu x), Barış Mert Düğenci xxx, Ramazan Aksoy xxx (Dk.75 Hüseyin Barış Temizyürek xx), Batuhan Kaya xxx, Tunahan Harmancı xxx (Dk.67 Ömer Faruk Karadoğan xx)

Goller: Halil Aladağ Dk.90 (Kocasinan Şimşekspor), Ramazan Aksoy Dk.44, Hasan Emre Göltaş Dk.77, İsmail Can Erbaş Dk.82 (kendi kalesine) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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