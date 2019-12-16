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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 13.haftasında oynanan karşılaşmada Esen Makine Belsinspor lig lideri Develispor'u 2-0 mağlup etti.

16.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:22Kayseri Süper Amatör Küme
Süper Amatör Küme'nin 13.haftasında oynanan karşılaşmada Esen Makine Belsinspor lig lideri Develispor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Burak Altınel xxx, Osman Baruk xxx, Recep Güneş xxx

Esen Makine Belsinspor: Ali Özkan xxx, Vedat Daşçı xxx, Mehmet Ali İmren xx, Furkan Hançer xxx, Tarık Mutlu Türker xxx, Hasan Yazgan xxx (Dk. 80 Tolga Cansu x), Mücahit Baykaldı xxx, Şenol Büyükçekiç xxx (Dk.70 Gökhan Boyraz xx), Turgut Yetük xxx, Mehmet Yaman xxx, Harun Çetin xxxx

Develispor: Abdulsamet Karakoyun x, Mehmet Kurtuluş x, Erkan Atçı x, Halil Yozgat x, Emre Öztürk x, Yunus Emre Özkara x, Mehmet Furkan Ağca x, Okan Uçar x (Dk.70 Murathan Dördüncü x), Mehmet Kahveci x, İsmail Aydoğdu x (Dk.51 Harun Okan Yılmaz x), Burak Arslan x

Goller: Harun Çetin Dk.44 ve 62 (Esen Makine Belsinspor)

Kırmızı Kart: Mehmet Ali İmren Dk.71 (Esen Makine Belsinspor) - KAYSERİ

Mehmet Ali İmren, Recep Güneş, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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