Kayseri
Süper Amatör Küme'nin 13.haftasında oynanan karşılaşmada Esen Makine Belsinspor lig lideri Develispor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Burak Altınel xxx, Osman Baruk xxx, Recep Güneş xxx
Esen Makine Belsinspor: Ali Özkan xxx, Vedat Daşçı xxx, Mehmet Ali İmren xx, Furkan Hançer xxx, Tarık Mutlu Türker xxx, Hasan Yazgan xxx (Dk. 80 Tolga Cansu x), Mücahit Baykaldı xxx, Şenol Büyükçekiç xxx (Dk.70 Gökhan Boyraz xx), Turgut Yetük xxx, Mehmet Yaman xxx, Harun Çetin xxxx
Develispor: Abdulsamet Karakoyun x, Mehmet Kurtuluş x, Erkan Atçı x, Halil Yozgat x, Emre Öztürk x, Yunus Emre Özkara x, Mehmet Furkan Ağca x, Okan Uçar x (Dk.70 Murathan Dördüncü x), Mehmet Kahveci x, İsmail Aydoğdu x (Dk.51 Harun Okan Yılmaz x), Burak Arslan x
Goller: Harun Çetin Dk.44 ve 62 (Esen Makine Belsinspor)
Kırmızı Kart: Mehmet Ali İmren Dk.71 (Esen Makine Belsinspor) - KAYSERİ