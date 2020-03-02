Kayseri Süper Amatör Küme'de ligde kalma yarışı veren Talas Anayurtspor, Kocasinan Ülküspor'u 4-0 yenerek son derece önemli üç puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Suat Alptekin xxx, Furkan Ulu xxx, Fatihhan Ayar xxx
Talas Anayurtspor: Deniz Ülker xxx, Yaşar Atak xxx, Doğan Bilgin xxx, Abdulkerim Sain xx (Dk. 65 Umut Delice x), Önal Baykal xxx, İlker Karagöl xxx, Durmuş Tarım x (Dk. 13 Ekrem Kökoğlu xx), Mustafa Ekinci xxx, Furkan Karakaya xxx, Serkan Bektaş xxx, Kayhan Yılmaz xx (Dk. 70 Ahmet Sürmeli x)
Kocasinan Ülküspor: Furkan Afşar x, Mehmet Kurtuluş x, Talha Çoban x, Hasan Gögercin x, Harun Karaman xx, Okan Çetinerx, Furkan Önal x, Cengiz Eşme x (Dk. 58 Yakup Çilkaya x), Erhan Vurdem x (Dk. 76 Alperen Katır x), Osman Rızvan x, Muaz Guzay x (Dk. 80 Ali Püsküllü x)
Goller: Serkan Bektaş Dk. 45, Kayhan Yılmaz Dk. 62, Ekrem Kökoğlu Dk. 75, Furkan Karakaya Dk. 90 (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ