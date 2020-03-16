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Kayseri Süper Amatör Küme 22. hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ligin 22. haftası dün oynanan müsabakalar ile tamamlandı.

16.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:20
Kayseri Süper Amatör Küme 22. hafta tamamlandı
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ligin 22. haftası dün oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Lider Develispor ve takipçisi Esen Makine Belsinspor kazandığı haftada alt sıralarda ise kümede kalma mücadelesi devam ediyor. İşte 22.haftada alınan sonuçlar;

Buğdaylıspor 1-3 Develispor

Esen Makina Belsinspor 2-1 Talas Anayurtspor

Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Yolspor

Hacılar Erciyesspor 4-1 Kayseri Gençlerbirliği

Kayseri Şekerspor 3-1 Kocasinan Ülküspor

Trend Gayrimenkulspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kayseri Demirspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Özet, Kocasinan, Kayseri, Spor

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